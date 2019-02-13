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Lice'de 5 ton esrar ele geçti

Lice'de 6 sığınak ile toprağa gömülü 5 ton 209 kilo esrar ele geçti

Lice'de 5 ton esrar ele geçti

Lice'de 6 sığınak ile toprağa gömülü 5 ton 209 kilo esrar ele geçti

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:01
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Lice'de 5 ton esrar ele geçti

Diyarbakır (DHA) 

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlarda 5 ton 209 kilo esrar ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Lice kırsalında jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı, 'Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz-02' ismi verilen müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi. Yolçatı Köyü stabilize yolundaki menfezde ise teröristlerce yerleştirilen 12 kiloluk tüpten oluşan el yapımı patlayıcı, bulunarak kontrollü şekilde patlatıldı.

Güvenlik güçleri, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda toprağa gömülü jelikon bidonlar içerisinde bin 220 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 500 mavzer mevzisi, jeneratör, 2 bombaatar mühimmatı, 8 pil bloğu, 28 küçük pil, 2 testere, 2 deniz küreği, 6 tencere, 2 jandarma kriminal yeleği, 2 uyku tulumu, 4 akü, 2 büyük tüp, güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, 3 mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılan demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

5 TON 209 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

​Güvenlik güçleri, Dibek, Yolçatı ve Yalaza köyleri kırsalında da 10 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 30 jelikan bidon ile arazide gizlenen 52 çuval ve poşetlerde toplam 5 ton 209 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucu, helikopterle imha edilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında 9 ev arandı, 420 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 140 aracın da evrakları kontrol edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LiceEsrar
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