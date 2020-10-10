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Lefkoşalı akademisyenden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sert tepki

Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Asst. Prof. Dr. Emete Gözügüzelli´den KKTC’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi “tehdit ediliyorum” iddiasında bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı´ya sert tepki geldi. Gözügüzelli, Akıncı’ya Türkiye’ye karşı kara propaganda yürütüyorsunuz. Bu hepimize yönelik yürütülüyor. Artık Yeter” dedi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:09
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Lefkoşalı akademisyenden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sert tepki

KKTC yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek. KKTC Cumhurbaşkanı adaylarında mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçime beş kala Türkiye makamlarınca adaylıktan çekilmesi konusunda tehdit edildiğini ileri sürdü. Akıncı’nın iddialarına başta KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar olmak üzere birçok kesimden tepki yağdı.  

“AKINCI PARANOYA SİYASETİNİ ÜLKEYE TAŞIDI”

Son olarak Kıbrıslı Türk ve Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Asst. Prof. Dr. Emete Gözügüzelli KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı´nın açıklamalarına alkışlanacak bir cevap geldi. Gözügüzelli, seçime kısa bir süre kala KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “ Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğimize yönelik gayri hukuki olarak bir kara propaganda yürütülüyor. Bu kara propaganda hepimize yapılmıştır. 5 yılda toplumu ötekileştirmek için uğraştınız. Paranoya siyasetini ülkeye taşıdınız. Oturduğunuz makamı Avrupa’dan aldığınız eğitimlerle laboratuvara çevirdiniz. Kıbrıs Türkünün hava, kara ve deniz hukuku kapsamındaki hangi hakkını uluslararası alanda dile getirdiniz?” diye konuştu.

SEÇİME BEŞ KALA AKINCI’DAN “TEHDİT EDİLDİM” İDDİASI

Yarın gerçekleştirilecek KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, adaylardan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tehdit edildiğini iddia etti. Akıncı, katıldığı bir canlı yayında seçimlerde aday olmaması için Türkiye'nin resmi makamlarınca tehdit edildiğini ileri sürdü.

TÜRKİYE LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ: GERÇEK DIŞI

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise Akıncı’nın sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tv2020 Kanalı'nda bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı’nın dile getirdiği, 'şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği' yönündeki ifadeleri, tamamen gerçek dışıdır.  Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil her bir Kıbrıs Türkünün canını da malını da korumakta kararlıdır. Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir."

Öte yandan, Kıbrıslı Türkler, KKTC'nin 8’inci cumhurbaşkanını seçecek. Seçimlerde 4 partili aday ve 7 bağımsız aday olmak üzere 11 aday yarışacak. Halk, seçimde aynı zamanda Anayasa değişikliği içinde oy kullanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCCumhurbaşkanıMustafa AkıncıAkdeniz üniversitesiAsst. Prof. Dr. Emete Gözügüzelli
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