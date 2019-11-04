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Lastik botla denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, motor arızası nedeniyle içinde bulundukları lastik botla denizde sürüklenen göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Lastik botla denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, motor arızası nedeniyle içinde bulundukları lastik botla denizde sürüklenen göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:17
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Lastik botla denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı

İZMİR - Çeşme kıyılarından geçen cuma günü Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan bir grup göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Zor durumda kalan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik uçağı harekete geçti. Saat 06.35'te tespit edilen lastik botta 31'i Suriye, 9'u Kongo, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Gambiya ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 45 göçmen kurtarıldı. 16'sı erkek, 8'i kadın ve 21'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Ayrıca geçen pazar günü saat 07.35'te, Çeşme açıklarında bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik botta 29'u Suriye ve 10'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 39 göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 11'i kadın ve 12'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lastik Botla Denizde Sürüklenen Göçmenlerİzmir
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