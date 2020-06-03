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Kütahya’da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında kentte maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı. Maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde kullanılması gerektiği belirtilirken, takmayanlara idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 12:03
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Kütahya’da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

KÜTAHYA - Kütahya’da İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Toraman başkanlığında toplandı. Kurulda kent genelinde toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlar olan meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu ile özel tüm kurum ve iş yerlerinde, açık alanlar dahil maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verdi. Maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılması gerektiği belirtilirken, maske takmalara idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

DHA

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