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Kütahya'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya’nın Emet ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınının bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındığını açıkladı. Yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:25
Kütahya'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı

KÜTAHYA (DHA)

Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın nedeniyle Küreci köyü boşaltıldı. Yangına havadan müdahale, gece boyunca gece görüşlü helikopterlerle yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopterler de çalışmalara katıldı.

Kütahyadaki orman yangınında 2nci gün; kontrol altına alındı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 8 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı, yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter gönderildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Havacılık Komutanlığımız tarafından İzmir’den ve Isparta’dan toplam 8 adet helikopter görevlendirildi. Yangın söndürme teçhizatına sahip olan helikopterlerimiz bölgeye intikal etti. Ayrıca Emet’te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapılıyor. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımızdan görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçları bölgeye sevk edildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaOrman Yangını
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