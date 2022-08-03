Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.675,98
ALTIN
1.016,86
DOLAR
17,98
STERLİN
21,82
EURO
18,25
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22 Öğretim Üyesi alacak
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22...
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim...
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kuşadası'na 1 günde 3 kruvaziyerle 8 bin 270 turist geldi

03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:27
Kuşadası'na 1 günde 3 kruvaziyerle 8 bin 270 turist geldi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 1 günde 3 kruvaziyer ile toplam 8 bin 270 turist geldi. Bazı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Kuşadası'na bugün Bahama bayraklı 'Odyssey Of The Seas', İtalya bayraklı 'Costa Venezia' ve Panama bayraklı 'MSC Armonia' kruvaziyerleri yanaştı. Toplam 8 bin 270 turistin geldiği ilçede hareketlilik yaşandı. Çoğu ABD vatandaşı olan turistler, limanda halk oyunları gösterileri ile karşılandı. Bazı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.

'KRUVAZİYER TURİZMİ ARTIK 12 AYA YAYILDI'

Liman işletmesinin bölge direktörü Aziz Güngör, "Bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas', İtalya bayraklı 'Costa Venezia' ve Panama bayraklı 'MSC Armonia' isimli 3 dev kruvaziyeri aynı anda limanımızda ağırladık. Gün geçtikçe kapasite ve yolcu sayılarını artıran 3 kruvaziyer ile bugün 8 bin 270 turist ve 5 binin üzerinde mürettebat geldi" diye konuştu

Yılın başından temmuz ayına kadar ilçeye 223 gemi ile 274 bin 128 yolcunun geldiğine dikkat çeken Güngör, "Yıl sonuna kadar gemi sayısının 500'e, yolcu sayısının ise 750 bine ulaşması bekleniyor. Limana ağustos ayında 70, eylül ayında 70, ekim ayında ise 80'in üzerinde gemi gelecek. Bu yıl ocak ayında başlayan kruvaziyer sezonu aralık ayına kadar sürecek. Kruvaziyer turizmi artık 12 aya yayıldı. Kuşadası'nda kruvaziyer turizmini 12 aya yaymayı başardık. Bundan sonra Kuşadası esnafına kepenk kapattırmamayı hedefliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KruvaziyerKuşadasıTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuzda 68 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuzda 68 terörist etkisiz hale getirildi
Av sezonu, 20 Ağustos'ta açılıyor
Av sezonu, 20 Ağustos'ta açılıyor
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi sadece 1 dakika
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi sadece 1 dakika
Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 68 kişiye 39 bin TL ceza
Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 68 kişiye 39 bin TL ceza
Şanlıurfa'da 1 yılda sağlıkçılara 50 fiziki, 400 sözlü saldırı oldu
Şanlıurfa'da 1 yılda sağlıkçılara 50 fiziki, 400 sözlü saldırı oldu
'Burdur Gölü yaralı, yardıma ihtiyacı var'
'Burdur Gölü yaralı, yardıma ihtiyacı var'
Atlı polislerden Gaziantep'te denetim
Atlı polislerden Gaziantep'te denetim
Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı
Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı
Trabzon'da 3 kıtaya horon dersi
Trabzon'da 3 kıtaya horon dersi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول