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Kurban Bayramı’nda en çok nelerden şikayet ediyoruz?

Kurban bayramına sayılı günler kala tüketicilerin ve markaların dikkat etmesi gereken konuları saptayan Şikayetvar, bayramda tüketici şikayetlerinde hangi sektörde ve kategoride artışların olabileceğiyle ilgili öngörülerde bulundu.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:18
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Kurban Bayramı’nda en çok nelerden şikayet ediyoruz?

İSTANBUL - Özellikle sosyal mesafe ve hijyen konusunda şikayetlerin artacağını öngören Şikayetvar, bayramda şikayet artışı yaşanması olası firmalar ve kategorileri şöyle sıraladı:


“Marketler, belediyeler, ulaşım şirketleri, kargo, e-ticaret, tatlıcılar, beyaz eşya ve küçük ev aletleri, GSM operatörleri, oteller, kuaför ve güzellik salonları, temizlik firmaları, temizlik ürünleri, giyim mağazaları, AVM’ler.”


Dünyada gündelik yaşamı ve tüketim alışkanlıklarını tamamen değiştiren koronavirüs pandemisi sonrası tüketici şikayetlerinde de özellikle kargo ve lojistik başta olmak üzere bazı sektörlerde büyük artışlar meydana geldi. Şikayetvar, ‘yeni normal’ dönemde kutlanacak olan Kurban Bayramı sürecinde en çok hangi konularda tüketicilerin şikayet edeceği konusunda öngörülerini açıkladı. Markalar için satışların arttığı, rakiplerine fark atmak için iletişim çalışmalarının sıklaştığı bir dönem olan Kurban Bayramı, bir süredir yaz aylarına denk geldiği için hem aile ziyaretlerinin olduğu hem de tatile çıkılan bir dönemi kapsıyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala artan alışveriş oranı beraberinde şikayetlerin de yükselişe geçmesine neden oluyor. Firmaların deneyimlerini iyileştirmeleri için çalışmalar yapan Şikayetvar’ın hazırladığı çalışma da tüketicinin Kurban Bayramı’nda en çok nelerden şikayet ettiğini ortaya koydu.


ŞİKAYET ORANI EN ÇOK HANGİ KAREGORİLERDE ARTABİLİR?


Şikayetvar verilerine göre Kurban Bayramı’nda şikayet artışı yaşaması olası firmalar ve kategoriler sıralandı:


“Marketler, belediyeler, ulaşım şirketleri, kargo, e-ticaret, tatlıcılar, beyaz eşya ve küçük ev aletleri, GSM operatörleri, oteller, kuaför ve güzellik salonları, temizlik firmaları, temizlik ürünleri, giyim mağazaları, AVM’ler.”


Ayrıca pandemi nedeniyle bu yıl artış gösterecek olası şikayet konuları arasında sosyal mesafeye uyulmaması, hijyen kurallarına dikkat edilmemesi gibi başlıkların eklenmesi öngörülüyor.


GEÇEN BAYRAM EN ÇOK NEYDEN ŞİKAYET EDİLDİ?


Geçen yılın verilerine göre öne çıkan şikayet konuları ve bu dönemde şikayet oranının artması muhtemel sektörler şöyle:


"Marketler aracılığıyla kesilen kurbanların vadedilen zamanda teslim edilmemesi ve et kalitesinin düşüklüğü (Etin yağlı, sinirli, kemikli olması ya da kokması gibi...)


Bağışların yerini bulmaması ve sahte bağış kampanyaları,


Kurban derisi toplayanların denetlenmemesi,


İletişim konusunda aksaklıklar yaşanması. Yoğunluğa bağlı olarak iletişim operatörlerinde yaşanan erişim sıkıntıları,


Kargolarda yaşanan aksamalar,


Kurban kesim yerlerinin hijyen koşullarına uygun olmaması, yoğunluk yaşanması,


İslami usullere uygun olmayan kurban kesimleri,


Derin dondurucu, buzdolabı, kıyma makinesi, buzdolabı poşeti ve bıçak gibi ürünlerin satışlarında yaşanan artış ve yoğunlukla ilgili yaşanan sorunlar,


Bir biletin iki kişiye satılması, yol üzerinden biletsiz yolcu alınması, şoför değişimi saatleri ve hız limitlerine uyulmaması,


Tatlı, börek, çikolata şeker alımlarındaki artışına paralel olarak ürünlerin bayat olması, geç teslim edilmesi veya ürünün bozuk çıkması,


Bayram tatili sebebiyle otel şikayetlerinde yaşanan yoğunluk,


Kuaförlerde yaşanan yoğunluk, hijyen kurallarına uyulmaması,


Temizlik, halı-koltuk yıkama firmalarının yoğunluk sebebiyle zamanında ve kaliteli hizmet vermemesi, randevulara uymamaları ya da randevuları son anda iptal etmeleri"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramışikayet
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