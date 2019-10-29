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Kundaklanan stüdyoda yanarak ölen 35 Japon sanatçı için Kaş'ta anıt

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Animasyon Günü etkinliği kapsamında, temmuz ayında Japonya'nın Kyoto şehrindeki bir stüdyonun kundaklanması sonucu yanarak can veren 35 animasyon sanatçısı için anıt yapıldı.

Kundaklanan stüdyoda yanarak ölen 35 Japon sanatçı için Kaş'ta anıt

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Animasyon Günü etkinliği kapsamında, temmuz ayında Japonya'nın Kyoto şehrindeki bir stüdyonun kundaklanması sonucu yanarak can veren 35 animasyon sanatçısı için anıt yapıldı.

29 Ekim 2019 Salı 11:52
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Kundaklanan stüdyoda yanarak ölen 35 Japon sanatçı için Kaş'ta anıt

ANTALYA - Japonya'nın Kyoto şehrinde, temmuz ayında bir stüdyonun kundaklanması sonucu 35 animasyon sanatçısı yaşamını yitirdi. Hayatlarını kaybeden sanatçılar anısına Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kılınçlı Mahallesi- Kaş Yolu üzerindeki Çizgi Film Değirmeni'nde anıt yapıldı.

Çizgi Film Değirmeni kurucusu Fatih Küçük tarafından yapılan anıt, 28 Ekim Dünya Animasyon Günü'nde açıldı. Anıtın açılışına İngiliz animasyon sanatçısı ve çizgi film eğitmeni İsabel Stenhousa, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Akev Üniversitesi'nden öğretim üyeleri, öğrenciler ile Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi Şehit Yusuf Polat Ortaokulu'ndan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İsabel Stenhouse, ölen animasyon sanatçıları anısına, katılımcılara çizgi film eğitimi verdi. Daha sonra etrafı taşlardan temizlenen anıtın çevresine çiçekler dikildi.

İngiliz sanatçı İsabel Stenhouse, "Animasyon topluluğu, uluslararası bir topluluktur. Bu nedenle Türkiye'de, bu talihsiz olayın anısına inşa edilmiş bir anıtı görmek oldukça mutluluk verici" dedi.

'ONLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK'

Anıtın yapımcısı Fatih Küçük, "Geçen aylarda Japonya'da 35 animasyon sanatçısı, üzücü bir şekilde yanarak can verdi. Bizler de Toroslar'ın eteğinde, dağ başında bir çizgi film okulu olarak, onların acısını yüreğimizde hissettiğimiz için bir anıt yaptık. Onları burada ölümsüzleştirdik" diye konuştu.

Açılışa katılan ortaokul öğrencisi Fatma Beyazıt, "Japonya'da 35 sanatçımızın yanarak ölmesinden sonra burada yapılan anıtta onları andık. Çiçek diktik ve çevresini temizledik" dedi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Furkan Tunçel de "Japonya'da yanarak ölen 35 animasyon sanatçısı için burada bir anıt yapılmış. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak bu anıtta onları andık. Sanat evrensel bir olgudur. Onların acısı bizim acımızdır" diye konuştu.

Taştan anıt 4.2 metre yüksekliğinde, 1.1 metre genişliğinde. Anıtın etrafında her biri farklı renkte 35 kalem yer alıyor. Her kalem, Japonya'da yaşamını yitiren bir animasyon sanatçısını temsil ediyor.

DHA

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35 Japon Sanatçı Için Kaşta AnıtAntalya
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