Kritik davada karar

(DHA) - 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, TRT binasını işgal eden ve bildiriyi zorla okutan eski albay ve yarbay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, TRT binasını işgal eden eski albay Muhammet Tanju Poshor, ile TRT'de darbe bildirisini zorla okutan eski yarbay Ümit Gençer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Eski albay Muhammet Tanju Poshor'a ayrıca Cumhurbaşkanına suikast suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Poshor 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış oldu.

Darbe girişimi davasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin eski komutanı binbaşı Osman Koltarla, müebbet hapis aldı. Kararda Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis alan dönemin alay komutanı eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış’a, bu dava kapsamında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 61 yıl 6 ay hapis cezası verildi.