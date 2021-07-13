Kozmetiğin  Kraliçesi Sibel Demir Konya'da... 

HABER: ASLAN SAYIM

MEB ÖZEL SİBEL DEMİR MESLEK EDİNDİRME VE MESLEKİ GELİŞİM KURSU Kurucusu aynı zamanda S-İRON COSMETİĞİN Kraliçesi Sibel Demir 2021-2022 Yılı için Konyanın en seçkin ve prestijli firmalarından Yade Kozmetik ile Eğitim anlaşmasını karşılıklı imzalamış bulunmaktadır.

Güzellik Kalıcı Makyaj deyince Türkiye'de akla ilk gelen isimlerin başında yer alan sevgili Sibel Demir Her geçen gün güzellik sektörüne Yeni Uzmanlar yetiştirmeye meslek sahibi yapmaya devam ediyor...

Konya ve çevre illerde oldukça fazla yetiştirmiş olduğu uzmanlar salonlarına Kalıcı Makyaj Branşını da MEB onaylı belgeleri ile hizmet vermektedir...

Gelen yoğun talepler üzerine Bu güzel şehrimizde layığı ile en güzel işlere Yade Kozmetik Şadi bey

YADE kozmetik Ekibine ve Sibel Demir Güzellik Okulu S-iron Cosmetic olarak hepimize hayırlı Uğurlu olmasını temenni ediyoruz...





Sıkı durun yeni sezon Bomba gibi Geliyoruz...

2015 yılından bu yana faaliyette olan YADE KOZMETİK distribütörlüğünü yaptığı markalarla birlikte globalleşen dünyanın ihtiyacı olan teknolojilere sahip; estetik, kozmetik ve medikal cihazların ülkemizde de tüketiciyle buluşmasını görev edinmiştir. Kısa sürede hızla büyüyerek, başarmış olduğu projelerle ülkemizin her iline ulaşmıştır. Avrupa menşeili ve son teknolojiye sahip ürün gamıyla, bir estetik merkezini A’dan Z’ye tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

YADE KOZMETİK son olarak

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Meslek Sahibi olabilmesi,

Kendi iş yerini açabilmesi,

Yurt dışında çalışma imkanına sahip olabilme ve

Sertifika sahibi olan adaylar güzellik salonları, estetik ve güzellik merkezi, lazer epilasyon salonu, klinik, hastane, zayıflama merkezleri vb. yerlerde çalışma imkânı bulabilirler.

Güzellik uzmanı sınavı sonrasında adayın başarılı olması durumunda birçok kazanımı bulunmaktadır...