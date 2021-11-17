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Köşkeroğlu’nda babadan oğula ‘lezzet’ teslimi

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:34
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Köşkeroğlu’nda babadan oğula ‘lezzet’ teslimi

DİNÇER KARACALAR

Dede Mehmet Ali Köşkeroğlu’nun başlattığı bu 75 yıllık lezzet yolculuğu, 3 nesildir titizlik ve kalite anlayışından ödün vermeden büyüyerek sürüyor. Köşkeroğlu, 2015 yılından bu yana markanın restoranlarının başında olan ve iki yıl önce de organizasyon ve ‘catering’ şirketlerinin başına geçen torun Eyüp Köşkeroğlu’nun yönetiminde yenilikçi stratejileri ve her geçen gün genişleyen ürün portföyüyle gelişmeye devam ediyor. ‘Köşkeroğlu Organizasyon’ ve ‘Köşkeroğlu Catering’ hizmetleriyle de özel düğünlere ve davetlere imza atan marka, uzun yıllara dayanan uzmanlığını İstanbullularla buluşturuyor.

Köşkeroğlu’nun ilk kez 1946 yılında Gaziantep’te başlayan lezzet macerası, şu anda İstanbul’da 7’ye ulaşan şubesiyle aynı heyecanla devam ediyor. Baklavayla başladığı tatlı hayatına 30 yıl önce eklediği restoran hizmetini de profesyonel olarak sürdüren Köşkeroğlu, 3 nesildir hiç değişmeyen üstün kalite anlayışını aynı titizlik ve standartta sürdürüyor. 2015 yılından bu yana Köşkeroğlu’nun restoranlarının başında olan iki yıl öncede organizasyon ve ‘catering’ şirketlerinin yöneticiliğini yapmaya başlayan 32 yaşındaki Eyüp Köşkeroğlu, Türkiye’de ve Avrupa’da üretim yapan en firmalar arasında yer aldıklarını belirtiyor: “Öncelikli hedefimiz bulunduğumuz yer ve pozisyon olarak aynı kaliteyi korumak ve hatta daha da artırmak. Daha sonraki süreçte de ürün portföyünü durmadan geliştirmek”...

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Köşkeroğlunda Babadan Oğula Lezzet Teslimi
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