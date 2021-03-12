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Koronavirüste en fazla görüntülü arama yapan Türkler oldu

İNGİLTERE merkezli bir ajans tarafından yapılan araştırma, koronavirüs sürecinde en fazla Türklerin görüntülü arama yaptığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; Türkler internet arama motorlarında ise en fazla hava durumu, Hürriyet, EBA, çeviri ve altın kelimelerini aradı.

12 Mart 2021 Cuma 10:03
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Koronavirüste en fazla görüntülü arama yapan Türkler oldu

İnternete birçok yeni kullanıcının katıldığı korona sürecinde, mevcut kullanıcılar da yeni alanlar keşfetti. İngiltere merkezli bir ajansın (We Are Social) yaptığı araştırma, dünya genelindeki tüm internet kullanıcılarının alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Araştırma sonucuna göre

sağlık nedeniyle sokağa çıkamayanlar, internet üzerinden alışveriş yapmaya başlayınca e -ticaret hacmi ciddi oranda büyüdü. Buna göre; Türkiye'de 2019 yılında 136 milyar TL olan e- ticaret hacmi, geçen yıl 250 milyar TL'ye ulaştı. Bu yıl ise rakamın 400 milyar TL'ye çıkması bekleniyor.

Öte yandan araştırma Türk internet kullanıcılarıyla ilgili ilginç verileri de ortaya koydu. Araştırmanın detaylarını paylaşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi Burçin Önder, "Görüntülü aramada, QR kodu kullanımında ve sesli aramada dünya ortalamasının üstündeyiz. Türk insanı arama motorunda en fazla hava durumu, Hürriyet, EBA, çeviri ve altın kelimelerini aramış" dedi.

'37.2 MİLYON KİŞİ İNTERNETTEN BİR ŞEY SATIN ALMIŞ'

Türkiye'de nüfusun 84 milyondan fazla olduğunun altını çizen Önder, "Türkiye'de 77 milyon kişinin mobil cihazı olduğu tahmin ediliyor. 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Sadece geçen yıl sosyal medya kullanıcılarının arasına 6 milyon yeni kullanıcı katıldı. Geçen yıl 37.2 milyon kişi internet üzerinden bir şey satın almış. 16 ile 64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının yüzde 75'i ise geçen ay internetten bir şey satın almış. Yani neredeyse her ay satın alınıyor. Bunu e -ticaretin adaptasyonu gibi düşünebiliriz. Türkiye'de en büyük hacim aslında seyahat ve konaklama giderlerindeydi ancak pandemi döneminde burada ciddi bir azalma gördük. Yiyecek ve kişisel bakım alanlarında yüzde 45 büyüme var. Mobilya satın alımı çok hızlı büyümüş. Birinci sırada yiyecek ve kişisel bakım ürünleri, ikinci sırada hobiler ve oyuncaklar var. Bu aslında evde geçirdiğimiz sürede bir sürü hobiler edindiğimizin en büyük göstergesidir" dedi.

'NE KADAR VAKİT GEÇİRDİĞİMİZİ ÖLÇÜYORUZ'

Toplumun büyük çoğunluğunun mobil cihazlara yöneldiğini ifade eden Önder, "Vaktimizin çoğunu TV karşısında geçirirken artık mobil cihazlarımızın ekranı karşısında geçirmeye başladık. Türkiye bu kadar çok dijitalleşirken ve bu kadar çok mobil kullanırken bir takım farkındalıklar da ortaya çıktı. Artık cihazlarımızın başında ne kadar vakit geçirdiğimizi ölçüyoruz. Bu tip uygulamalar çok revaçta. Kişisel bilgilerimizin kötüye kullanılıp kullanılmadığını da merak ediyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜME 2021 YILINDA DA SÜRECEK'

Mobil cihazlar üzerinden de e-ticarete hızlı uyum sağlandığını belirten Önder, "Mobil cihaz aracılığıyla ürün satın alanların dünya ortalaması yüzde 55.4'tür. Bu oran, Türkiye'de ise 54.8 seviyesinde. Bu açıdan da dünya ile eşdeğer olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya genelinde, en çok moda ve güzellik ürünleri satın alındı. Bu ürünler için harcanan tutar, 665 milyar dolar. Seyahat ve konaklama için 593 milyar dolar, hobi ürünleri için ise 525 milyar dolar harcanmış. Ayrıca, mobil bankacılık ve buna ilişkin aplikasyonların kullanımına da çok alıştık. Bu uygulamaların mobil cihazlara indirilme oranı dünya genelinde yüzde 38.7, ülkemizde ise yüzde 48.2. Bu veriler, tüketici alışkanlıklarının ne yönde değiştiğini çok net gösteriyor. Büyüme, 2021 yılında da sürecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİngiltereInternetAramaKoronavirüs
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