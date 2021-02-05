Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına zirve tırmanışı

OSMANİYE - Sabaha karşı saat 04.00’da tırmanış için yürüyüşe başlayan ODAK üyeleri, yaklaşık 10 saatlik bir sürenin ardından ulaştıkları 3 bin 27 metre rakımlı Berit Dağı zirvesinde dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Koronavirüs mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına gerçekleştirilen zirve tırmanışında, Berit Dağı'nın en uç noktasında dalgalanan Türk Bayrağı eskidiği için yenisiyle değişimi yapıldı.



ODAK Üyesi Yalçın Yazar, sağlık çalışanlarının bir senedir adeta savaşırcasına mücadele verdiği koronavirüs salgınına dikkat çekmek adına zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinliğe katılan sağlık çalışanı Ali Rıza Işık ise 17 Mart'tan bu yana pandemi sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Işık, “Koronavirüs salgın hastalığıyla mücadelede büyük emekleri olan başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hasan Öznavruz olmak üzere, müdür yardımcılarımız, sendika üyelerimiz ve sağlık çalışanı meslektaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine ve filyasyon ekibindeki görev alan tüm arkadaşlarıma bu tırmanışımızı adıyoruz” dedi.