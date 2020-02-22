'KORONAVİRÜS' ALARMI!

Kum kentinde yaşanan ölüm olaylarını duyduğunu söyleyen İranlı TIR sürücüsü, maske takılması, ellerin sürekli yıkanması yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. İran'dan gelen bir başka sürücü de hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi.

İran'a yük götüren Türk sürücüler ise koronavirüs nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Sürücüler, "Tedirginiz, korkmuyor değiliz. Bizim görevimiz bu, yükü almışız yerine teslim etmek zorundayız" dediler.

Şoförlerden Nurettin Altuğ ise İran üzerinden Irak'a yük götürdüğünü ifade etti. Altuğ, "Bizim için biraz düşünceler var o yönde. Elimizden geldiğince korunmaya, arabamızdan çıkmamaya, dışarıda yemek yememeye çalışıyoruz. İnsan tabi endişeleniyor ailesi için en azından kendisi için olmasa da getirip aileme bulaştırmak sıkıntısı var" diye konuştu.