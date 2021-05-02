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Konya’da 60 koyun satılacak

60 adet küpesiz koyun icradan satılıktır

02 Mayıs 2021 Pazar 05:16
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Konya’da 60 koyun satılacak

Akşehir İcra Dairesi, 4 Mayıs 2021 tarihinde, saat 10.30-10.35 arasında 60 adet küpesiz koyunu 90 bin TL. takdir edilen değeri ile açık artırma usulü ile satacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye katılmak isteyenlerden muhammen bedelin % 20'si oranında nakit teminat ya da aynı oranda teminat mektubu istenecek. 

Engili mah. 36402 sokak No: 21 Akşehir - Konya adresinde yapılacak açık artırma ihalesi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
KonyaSatılık KoyunKoyun
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