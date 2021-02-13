Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla

Konya İli Selçuklu İlçesi Kızılcakuyu Köyü 605 Parselde kayıtlı 92.100 m² tarla nitelikli tarla, sulu tarıma elverişli olup, kuru ve sulu tarım için elverişlidir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, bölgede kuru şartlarda arpa buğday münavebesi yapılabilir. Sulu tarım arazilerinde hâkim münavebe bitkilerinin Buğday-Dane Mısır-Şeker Pancarı- Yağlık Ayçiçeği şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

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