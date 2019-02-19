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Konut mağdurları maket evleri yaktı

Çeşitli inşaat firmalarının evlerini süresinde teslim etmediğini belirten bir grup, maket evler yakarak eylem yaptı.

Konut mağdurları maket evleri yaktı

Çeşitli inşaat firmalarının evlerini süresinde teslim etmediğini belirten bir grup, maket evler yakarak eylem yaptı.

19 Şubat 2019 Salı 15:47
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Konut mağdurları maket evleri yaktı

İSTANBUL - Kendilerine  "Türkiye Konutla Dolandırılan Hak sahipleri platformu" adını veren bir grup, saat 11.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane’de bulunan binası önünde toplanmaya başladı. Mağdurlar yanlarında maket evler getirerek, ellerinde" ‘Adaletin en kötüsü geç tecelli edendir. Sonunda hüküm adaletli olsa da, geciken adalet zulümdür", "Esenyurt’tan konut aldık dolandırıldık" ve "Yetkililer, evlerimizi istiyoruz. Çözüm bekliyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Mağdurlar,"‘Hak hukuk, adalet" ve "Evlerimizi istiyoruz" sloganları attı.

Grup adına konuşan Fahri Kaygu, bir araya geldikleri bu kişilerin devlete ve ülkenin geleceğine güvenerek boğazlarından kestikleri paralarla ev sahibi olmak isteyenler olduğunu söyledi. Kaygu, daire alanların ellerinde kat karşılığına istinaden yapılmış sözleşmeleri, banka ödeme dekontları veya müteahhit şirketlerin para tahsilat makbuzları olduğunu belirterek, "Milletin ödediği paralarla yapılmış, bir kısmı eksikt de olsa yapılmış inşaatlar vardır. 'Hukuka gidin' diyen yetkililer, parasını verip elinde makbuz olan vatandaşa 'Bu mal senin' diye tescil edemiyor. Çünkü milletten toplanan parayla ortaya çıkan değer ya paravan firmalarla kaçırılmış ya da sözleşmeyle satılan haklar bankacılara veya tefecilere ipotek verilerek tescil imkansızlaştırılmıştır. Firmalar tarafından bilinçli olarak tescili imkansızlaştırmak için kat irtifaklı tapuları çıkartılmıyor. Üzerinde büyük kısmı tamamlanmış binalar bulunan arsalar, tapu kaydında üzerindeki yapılara rağmen arsa olarak gözüküyor. Şu an binlerce kişinin mahkemelerde hukuk davası var. Davalar sonuçlanınca icra dairelerinde binlerce icra dosyası oluşacak. Dosyasını icraya koyanların küçük bir kısmının hakkını alacak’ dedi.

TÜKETİCİ KANUNUNU YETERİNCE ANLATAMADIM, ASIL SUÇLU BENİM

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, konut alırken dolandırılan bir platformun üyelerinin haklı bir tepki gösterdiğini  söyledi.  Bu konuda kendisinin de suçlu olduğunu söyleyen Ağaoğlu,  "Tüketici kanununda bulunan maddeleri  yeterince anlatmış olsaydık bu insanlar  firmaların antetli kağıtlarında olan sözleşmeleri imzalamazlardı. Tüketici Kanunun korumasını sağlamayan bu firmalar da vatandaşlardan bir kuruş toplayamazlardı’ şeklinde konuştu.
 

MAKET EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Toplanan vatandaşlar basın açıklaması sonrasında yanlarında getirdikleri maket evleri belediye binası önünde yakarak tepkilerini gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konut MağdurlarıMaket Ev
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