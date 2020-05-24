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Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı

Elazığ'da, depremin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan aileler, Ramazan Bayramı'nı birbirlerine el sallayarak kutladı.

24 Mayıs 2020 Pazar 16:44
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Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü kent merkezinde 1'i Sivrice ilçesinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler, komşu ve akrabalarıyla dışarı çıkmadan bayramlaştı. Aileler evlerinin önlerinden birbirlerine el sallayarak, güzel temennilerde bulundu.

Depremzede Mahmut Sertkaya, bayramın buruk geçtiğini ifade ederek,"Koronavirüsten dolayı sevdiklerimizi ve ailelerimizi göremiyoruz ama burada komşularımızla el sallayarak bayramlaşıyoruz. Bayram biraz buruk ve üzüntülü geçse de inşallah bir dahaki bayram sevdiklerimizle ve ailelerimizle birlikte bayramlaşacağız, eski günlerdeki gibi kucaklaşacağız" dedi.

DHA

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Konteyner KentDepremzedelerEl Sallayarak Bayramlaştı
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