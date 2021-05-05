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Kocaeli’de vaka sayıları düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 24-30 Nisan koronavirüs risk haritasında Kocaeli, 100 bin kişide 437,65 kişi ile en fazla vakanın görüldüğü 5’inci il oldu. Kentte geçen haftaya göre vaka sayısında ise düşüş görüldü.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:03
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Kocaeli’de vaka sayıları düştü

KOCAELİ - Sağlık Bakanlığı, 24- 30 Nisan koronavirüs risk haritasını açıkladı. Buna göre Kocaeli, 100 bin kişide 437,65 vaka ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale’nin ardından en fazla koronavirüs vakası görülen 5’inci il oldu. 17-23 Nisan tarihlerini kapsayan haritada 100 bin kişide 679,88 vaka görülen kentte vaka sayısı 242,23 düştü.

Türkiye genelinde uygulanmaya konulan 17 günlük tam kapanmaya karşın, bugün kentin sokaklarında insan sayısının fazla olduğu görüldü. İşçi kenti olarak bilinen Kocaeli’de çalışan kesimin çoğunluğu kapanmadan muaf tutuluyor, ancak alışveriş için çıkanlar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde yoğunluk oluşuyor.

İş yerine giden Mahmut Çınar, “Benim işlerimden dolayı müsaadem var. İş yerime gideceğim. Kurallara uyulmuyor. Sokakta bayağı bir kalabalık var. Burada insanların kişisel tercihleri devreye giriyor. Kurallara uymaları gerekiyor, ama uymuyorlar” dedi.

Aşı olmak için evinden çıktığını söyleyen Ayşe Sezgin ise, “İnsanlar bilinçsiz bir şekilde sokakta dolaşıyor. Bazen biz de yapıyoruz maalesef. Neticede yaz günü evlere kapanmak biraz zor. Ellerine bir poşet alıyorlar. ‘Markete çıkıyoruz’ diye mahallede dolaşılıyor maalesef. Bunu yapan benim tanıdıklarım da var. Ben bugün ilk defa aşıdan dolayı çıktım. Ben dikkat ediyorum. Çıkmamaya özen gösteriyorum. Zaten kronik rahatsızlığım da var. En azından bir sene daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aşıların tamamlanması gerekiyor.” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliVaka Sayıları
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