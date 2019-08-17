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Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su baskınlarına yol açan yağış nedeniyle TEM yolunun ilçe geçişi kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su baskınlarına yol açan yağış nedeniyle TEM yolunun ilçe geçişi kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:12
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Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı
KOCAELİ - Kocaeli genelinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle halk zor anlar yaşadı, yollar su altında kaldı. D-100 Karayolu ve TEM yolu geçişlerinde araçlar yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. TEM yolu Muallimköy mevkisinde sel suları nedeniyle ulaşım durdu. Yolda yapılan çalışmaların ardından trafik tek şeritten ulaşıma açıldı. 

Öte yandan Dilovası'nda sağanaktan korunmak için ahıra sığınan 2 kişi sel sularının gelmesiyle ahırdan çıkamayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye 2 kişiyi kurtardı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Sağanağın ardından Dilovası ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Dilovası rampasında yolun bir bölümü beyaza büründü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarlarına park edip yağışının bitmesini bekledi. Ayrıca selle gelen taşlar ve birikintiler nedeniyle Dilovası Rampası D-100 Karayolu geçişinde ulaşım güçlükle sağlandı. 

Sağanak Kocaeli'nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde de etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle yollar sularla kaplandı. Tıkanan mazgallar nedeniyle suyla kaplı caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Bazı iş yerlerini su basarken, esnaf dükkanlarına giren suları temizledi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Kocaeli Büyükşehir Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle deniz ulaşım seferlerimizden Hereke, Karamürsel seferleri hariç seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliYağmurYağışDolu
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