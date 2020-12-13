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Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisten kaçtı

Kısıtlamayı ihlal eden çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada

13 Aralık 2020 Pazar 18:37
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Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisten kaçtı

Bursa (DHA) 

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kadar çocuk, sokakta oyun oynadı. Çocukların, polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30 kadar çocuk, sokakta oyun oynadı. Çocukların, maske ve mesafe kurallarına da uymadığı görüldü. İhbar üzerine ihlalin yaşandığı mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Polis otosunu gören kalabalık, koşmaya başladı. Sokak aralarına kaçan çocuklar gözden kayboldu. Polis, çocukların tekrar toplanmaması için mahallede bir süre devriye gezdi. Çocukların oyun oynadığı ve polisten kaçtığı anlar ise kamera görüntülerine yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KısıtlamaÇocuklar
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