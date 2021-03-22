Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1422
ALTIN
439.531
DOLAR
7.9104
STERLİN
10.8190
EURO
9.4005
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak
45 zabıta memuru alacak
45 zabıta memuru alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60...
İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 61 Akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kısıtlamaya uymayan 22 bin 810 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 09:27
3 Okunma
Kısıtlamaya uymayan 22 bin 810 kişiye işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğu ve bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği ifade edildi. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonu ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatılarak, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı kaydedildi. Bu kapsamda 15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilerek, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKoronavirüsPandemiKısıtlamaCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Bakan Soylu: 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları dünyada 13, Türkiye'de 3,8 kişi
Bakan Soylu: 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları dünyada 13, Türkiye'de 3,8 kişi
Merkez Bankası Başkanı değişti
Merkez Bankası Başkanı değişti
İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı kararı ile feshedildi
İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı kararı ile feshedildi
Karışım yapıp, 'Tescilli Karacadağ pirinci' diye satıyorlar
Karışım yapıp, 'Tescilli Karacadağ pirinci' diye satıyorlar
Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu
Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yılı kutlanıyor
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yılı kutlanıyor
Bakan Soylu: 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu: 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma