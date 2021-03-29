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Kısıtlamaya uymayan 21 bin 495 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:46
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Kısıtlamaya uymayan 21 bin 495 kişiye işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğu ve bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği ifade edildi. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonu ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı kaydedildi. Bu kapsamda 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilerek, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 29.03.2021 09:48
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKısıtlamaCezaKoronavirüsPandemi
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