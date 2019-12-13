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Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu

Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısının ardından korkulan senaryolar yaşanmazken, debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu

Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısının ardından korkulan senaryolar yaşanmazken, debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

13 Aralık 2019 Cuma 11:56
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Kırmızı kodlu yağış, Kurşunlu'yu coşturdu

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anlalya için Türkye'de ilk kez renk sistemli uyarı teknolojisinde 'kırmızı kod' uyarısı yaptı. Kriz masası oluşturulan kentte bazı bölgelere metrekareye 200-250 kilogram yağış bekleniyordu. Ancak korkulan senoryalar yaşanmazken yağışın ardından en yüksek ölçüm Serik ilçesinde 150 kilogram, Aksu'da ise 130 kilogram olarak gerçekleşti.

Aksu bölgesindeki yağış, son yıllarda su seviyesi düşen Kurşunlu Şelalesi'ni olumlu ölçüde etkiledi. Özellikle yaz döneminde debisi ciddi düzeyde azalan Kurşunlu Şelalesi, kırmızı kod uyarısı yapılan yağışların ardından adeta coştu. Şelale işletmecilerinden Erol Avcı, son yağışlarla birlikte şelaledeki su seviyesinin ciddi düzeyde artarak görsel şölen oluşturduğunu söyledi. Avcı, bu yıl şelaleyi ziyaret edenlerin sayısının da geçen yıla göre yüzde 25'lik artışla 400 bine ulaştığını dile getirdi. Avcı, "Son iki gündür bu bölgede kuvvetli bir yağış hakimdi. Bu yağıştan dolayı Kurşunlu Şelalesi coştu. Şelaleden kuvvetli su akıyor. Yağmurdan dolayı suyun rengi değişti. Şelalenin gür akmasından dolayı yerli ve yabancı turistler de memnun kaldı. Yazın hava sıcaklığından dolayı Kurşunlu Şelalesi'nin debisi düşüyor. Şu an debi yükseldi. Haziran ayına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Kodlu YağışKurşunluAntalya
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