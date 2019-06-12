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Kırıkkale’de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı

KIRIKKALE’nin Yahşihan ilçesinde tur minibüsü, kamyon ve TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Kırıkkale’de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı

KIRIKKALE’nin Yahşihan ilçesinde tur minibüsü, kamyon ve TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:15
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Kırıkkale’de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Yozgat’a düğüne gidenleri taşıyan 34 BVJ plakalı tur minibüsü ile Osman Atay yönetimindeki 38 EJ 763 plakalı kamyon ve Kenan Küçükkaya yönetimindeki 55 ALT 07 plakalı TIR, Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı’nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tur minibüsünde bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişinin öldüğü tespit edildi. TIR şoförü Kenan Küçükkaya ile Emine Nur, Zeliha Nur, Yusuf Buğra, Murat Gömeç, Yeşim Alakurt, Dursun Ali Alakurt, Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra Damat, Yaren Damat, Kıymet Arslan ve Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle, Ankara-Kırıkkale karayolu yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KIRIKKALEYahşihanKamyonTIRTrafik Kazası
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