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Kimse o özelliğini bilmiyordu!

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" dedi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:31
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Kimse o özelliğini bilmiyordu!

Cumhurbaşkanı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü korumaya yönelik çalışmalar, devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölde su kalitesine yönelik ölçümler düzenli olarak yapılıyor. Son yapılan ölçümlerde, Salda Gölü'nün su kalitesinin içme suyu kalitesinde çıktığı açıklandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salda GölüSu
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