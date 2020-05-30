Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit

Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.



KİMLİĞİ SAPTANDI ARANIYOR



Polis memurlarına ateş açan ve 1 polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.







VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Diyarbakır Valiliği, polis memuru Atakan Arslan'ın 'dur' ihtarında bulunulan A.P. tarafından şehit edildiği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, polis ekibimizin durumundan şüphelenilen 3 şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



Polis memurunu şehit eden saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.



SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Diyarbakır’da uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın (31) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718'inci Sokakta devriye gezen polis ekibi belinde tabanca ile yürüyen A.P.'i kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istedi. Ancak A.P. belindeki tabancayı çıkarıp polislere ateş açtı. Yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru Atakan Arslan’ın acı haberi memleketi Samsun’a ulaştı. Şehit Arslan'ın İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehit babası Ali ve şehit annesi Şükran Arslan, acı haberle birlikte gözyaşlarına boğuldu.



Şehit Arslan’ın 5 yıldır Gözde Arslan ile evli olduğu ve 3 yaşında Eylül Asel isimli bir kızlarının olduğu öğrenildi. Hüseyin KALAY- Mehmet Emin COŞKUNDERE/SAMSUN, (DHA)



