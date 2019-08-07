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Kemer'e, bayramda 400 bin tatilci

Antalya'nın Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kurban Bayramı'nda yurt dışından gelecek turistler ve günübirlik tatilciler ile birlikte 400 bin civarında ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Kemer'e, bayramda 400 bin tatilci

Antalya'nın Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kurban Bayramı'nda yurt dışından gelecek turistler ve günübirlik tatilciler ile birlikte 400 bin civarında ziyaretçi beklediklerini söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
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Kemer'e, bayramda 400 bin tatilci

ANTALYA - Türk turizmindeki hareketliliğin yüzde 9'unu, Antalya'nın turizm kapasitesinin de yüzde 30'unu karşılayan Kemer'de doluluk oranları yüzde 95 seviyelerinde seyrediyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin en önemli tercihleri arasında yer alan Kemer'de, doluluk oranının Kurban Bayramı ile birlikte yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Antalya'nın turizm sezonuna iyi başladığını belirterek, "Geçen sene Antalyamız turizm açısından çok verimli, çok dolu bir yıl geçirmişti. Bu sene daha fazla turist bekliyoruz. Kemer'e geçen yıl 3 milyon 600 bin civarında yabancı turist gelmişti. Bu rakam şu anda 1 milyon 800 bin civarında. Bayram sonuna kadar 2 milyonu bulmasını bekliyoruz. Turizm açısından hem Antalya hem Kemer olarak sevinçliyiz. Verimli bir yıl geçiyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL LOKASYONLARINDAN BİRİ'

Geçen yıl Türkiye'ye gelen turistlerden yüzde 8-9'unun Kemer'i tercih ettiğini anlatan Kaymakam Karameşe, "Antalya'ya gelenlerin de yüzde 30'u Kemer'i tercih etmiş. Bu sene de aynı oranları bekliyoruz. Çünkü Kemerimiz Türkiye'nin en güzel lokasyonlarından biri. 52 kilometrelik muhteşem sahilimiz, koylarımız var. 49 mavi bayraklı sahilimiz ve tesislerimiz var" diye konuştu.

'GELMEDEN REZERVASYONLARINI YAPSINLAR'

Kemer'de 502 otel ve 118 bin yatak kapasitesi olduğunu aktaran Kaymakam Karameşe, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla rezervasyonlar yüzde 95 oranında doldu. Bayramda tamamen dolmayı bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz ama lütfen gelmeden önce rezervasyonlarını yapsınlar. Bayramda en az 400 bin yerli misafir bekliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KemerBayram
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