Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
Rusya'da hastane yangını: 1 ölü
Rusya'da hastane yangını: 1 ölü
Bakan Soylu'dan uyarı!
Bakan Soylu'dan uyarı!
İBB’den pazartesi uyarısı!
İBB’den pazartesi uyarısı!
Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini duyurdu.

10 Mayıs 2020 Pazar 09:20
0 Okunma
Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBKazakistanTıbbi Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Bakan Soylu'dan uyarı!
Bakan Soylu'dan uyarı!
Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren salgın hastanelerinde inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren salgın hastanelerinde inceleme yaptı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 ayrı noktada 7 farklı konser
Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 ayrı noktada 7 farklı konser
Bakan Akar açıkladı! 1359 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar açıkladı! 1359 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak
Bakan Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 'taksi' genelgesi!
İçişleri Bakanlığı'ndan 'taksi' genelgesi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı