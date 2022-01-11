Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,043.05
ALTIN
804.35
DOLAR
13.85
STERLİN
18.82
EURO
15.69
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi

11 Ocak 2022 Salı 13:37
8 Okunma
Kazada hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi

BURSA - Bursa'da kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 personel için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde tören düzenlendi. Törende Aydın Doğru’nun (42) oğlu Halit Doğru (13), babasının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Orhaneli ilçesinde itfaiye ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında, Nalınlar Mahallesi orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı üzerine 16 RK 960 plakalı itfaiye aracıyla yola çıktı. Kaza yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki itfaiye çavuşu İsmail Kaya (39), itfaiye eri Sinan Amil (37), itfaiye destek personeli Aydın Doğru (42) ve Yunus Akşit’in (37) hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyecilerin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GEÇİCİ GÖREVLE ORHANELİ’YE GİTMİŞ

Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Kaya’nın 13 yıldır, 2 çocuk babası Aydın Doğru’nun 4 yıldır, evli ve 2 çocuk babası Sinan Amil’in 14 yıldır, bekar olan Yunus Akşit’in ise 4 yıldır itfaiyede görev yaptığı belirtildi. Yunus Akşit’in babasının da 41 yaşınayken trafik kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi. Sinan Amil’in asıl görev yerinin Zafer İtfaiye grubu olduğu, Orhaneli’de geçici olarak görevlendirildiği ifade edildi.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile hayatını kaybeden itfaiye personellerinin yakınları, itfaiyeciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Keşke, böyle bir tören için bir araya gelmeseydik. Acımız gerçekten çok büyük. Kelimeler kifayetsiz, sözlerin tarifi yok. Dün sırf bu memleketin ihtiyaçları için sel, yangın, trafik kazası, arama kurtarma ve her türlü sıkıntıya müdahale eden arkadaşlarımız sabah 7-8'de evlerinden çıktılar ve görevleri başındaydılar. Maalesef bir elim kazaya müdahale etmek adına görevleri başında olan kardeşlerimizi şimdi hep beraber Hakk’a uğurluyoruz. Biz onlardan razıyız, Rabb'im de onlardan razı olsun. Acıyı tarif etmek gerçekten mümkün değil. 4'ünü de yakından tanıdığım, pırıl pırıl kardeşlerimizdi. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Allah böyle bir acıyı bir daha bize yaşatmasın. Şehitlerimizin emanetleri bizim emanetimizdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

OĞLU TABUTUN BAŞINDA AĞLADI

Törende Aydın Doğru’nun oğlu Halit Doğru (13) babasının tabutunun başına gelerek dua etti. Halit Doğru, babasının tabutunu okşayıp fotoğrafına baktı. Kazada hayatını kaybeden itfaiyecilerin yakınlarının da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İsmail Kaya için Orhaneli Merkez Camisi'nde, Yunus Akşit için Orhaneli Karaoğlanlar Mahallesi Camisi'nde, Aydın Doğru için Orhaneli Akçabük Mahalle Camisi'nde, Sinan Amil için ise Kestel Selahattin Yıldız Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından 4 itfaiye personeli toprağa verilecek.

   

DHA

Son Güncelleme: 11.01.2022 14:16
Anahtar Kelimeler:
4 Itfaiye Personeli Için Tören DüzenlendiKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı
Bakan Pakdemirli, 27 maddelik 'İklim Değişikliği ve Tarım' raporunu açıkladı
RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını izlemiyorum
RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet vakalarını izlemiyorum
DEVA’LI GENÇLERDEN ÖZGÜR BASIN ÇAĞRISI
DEVA’LI GENÇLERDEN ÖZGÜR BASIN ÇAĞRISI
Bakan Pakdemirli : Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız
Bakan Pakdemirli : Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız
Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum korkuttu
Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum korkuttu
AYM Başkanı Arslan: Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var
AYM Başkanı Arslan: Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
Bodrum'u sağanak vurdu
Bodrum'u sağanak vurdu
Şehidimiz, son yolculuğuna uğurlandı
Şehidimiz, son yolculuğuna uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma