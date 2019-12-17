Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111694
ALTIN
278.548
DOLAR
5.8551
STERLİN
7.7269
EURO
6.5288
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk'...
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Son Dakika
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için...
Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor!
Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor!
Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık değişmesi adaletsizliklere sebebiyet verir
Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İlk İHA Geçitkale’ye indi
Kapat

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

Kayseri'de, 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker, olayın 3'üncü yıl dönümünde törenle anıldı. Şehit askerler anısına yaptırılan Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

Kayseri'de, 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker, olayın 3'üncü yıl dönümünde törenle anıldı. Şehit askerler anısına yaptırılan Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

17 Aralık 2019 Salı 11:57
9 Okunma
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

KAYSERİ - 3 yıl önce, çarşı iznine çıkan 1'inci Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, Talas Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker de yaralandı. Saldırının 3'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesince, saldırının gerçekleştirildiği alandaki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törene sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan, 3 yıl önce yaşanan terör saldırısı nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, "Yapılan saldırı sadece Kayseri'ye yapılmamıştır. Kayseri'den bu başlatılırsa Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine inanıyorlardı. Kayserimiz 15 şehidini yüreğine bastı. Biz burada birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösterdik. Vatanı vatan yapan şehit ve gazileridir. Vatanımızın bedeli sadece can ve kan olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını sürdürecektir. Bizler var olduğumuz sürece hiçbir namahreme ve bayrağımıza dokunamayacak ve vatanımıza zarar veremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da üniversiteye yakın bir bölgede saldırının gerçekleştiğine değinerek "Üniversitemizin yerleşkesindeki bu durağa hain bir saldırı yapılmıştır. Bu tabii ki düşmanlarımızı sevindirmesin. Onların hevesleri kesinlikle kursaklarında kalacaktır. Millet ve devlet düşmanı olduğu gibi onların taşeronları da vardır. Biz onlara asla izin vermeyeceğiz" dedi. 

Saldırıda gazi olan Mustafa Uçar ise "17 Aralık'ta bulunduğumuz noktada gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu 15 silah arkadaşımızı kaybetmiş olmanın büyük acısı içerisindeyiz. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine gölge düşürmek adına yapılan bu saldırı hiçbir şekilde hedefine ve amacına ulaşamamıştır" diye konuştu.

Şehit Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar da "Evladımızı ve tüm sevdiklerimizi bu vatan uğruna feda ederiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu topraklarda doğduysak ölmek için ve vatan için geldik" dedi.

Konuşmaların ardından şehit askerler anısına yapılan Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı. Kalabalık, daha sonra dağıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Terör Saldırısında şehit Olan 15 Asker AnıldıKayseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı
CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu
İran: İsrail rejimini tanımıyoruz
İran: İsrail rejimini tanımıyoruz
Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor
Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor
Suriye kırsalında 10 bin öğrenciye okul kıyafeti
Suriye kırsalında 10 bin öğrenciye okul kıyafeti
Yabancı terörist, sınır dışı edildi
Yabancı terörist, sınır dışı edildi
ÇOK YAŞA KAZAKİSTAN!
ÇOK YAŞA KAZAKİSTAN!
Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans