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Kayseri'de balon turizmi başladı

08 Temmuz 2022 Cuma 14:40
Kayseri'de balon turizmi başladı

 KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bölgenin turizme kazandırılması amacıyla 2019'da deneme uçuşu yapılan sıcak hava balonu turu, yeniden başladı. Havalanan balon, uçuşu başarıyla tamamladı.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde 2019'da bölgenin turizme kazandırılması amacıyla sıcak hava balonları ile deneme uçuşu yapıldı. Sonraki süreçte pandemi nedeniyle balon uçuşlarına ara verildi. Bu kapsamda 3 yıl sonra bölgede sıcak hava balonunun uçuşu için çalışma yapıldı. Sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonu, peribacalarının arasında yaklaşık 500 metre yüksekliğe çıktı. Sıcak hava balonu, yaklaşık 45 dakika havada kaldı. Balon turizminin başlamasıyla, bölgeye yoğun turist gelmesi bekleniyor.

İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Soğanlı Ören Yeri'nde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gerek kaya oyması kiliseleri restorasyonu gerekse de çevre düzenlemesi ve yürüyüş yolu ile Soğanlımızın görsel güzelliği ortaya çıkarılmaktadır. Soğanlı Mahallemizin daha güzel izlenebilmesi maksadıyla başlatılan sıcak hava balonu çalışmaları Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in destekleriyle neticeye kavuşmuştur. Tüm vatandaşlarımızı bölgemize bekliyoruz" dedi.

Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cepeci ise, "2019 yılında ilk deneme uçuşu yapılan Soğanlı Mahallemizde, pandemi şartları nedeniyle balon turizmine ara verilmişti. Bugün itibariyle sıcak hava balon turizmi için uçuşlarımız yapıldı. Çok şükür sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sıcak hava balon turizminin kazandırılmasında emek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
KayseriBalon Turizmi
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