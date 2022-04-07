Kayınpederi ile kayınvalidesini vurup, serbest kalan damat için yakalama kararı

AKSARAY - Aksaray'da, boşanma aşamasında olduğu Tuğba İpek ile konuşmaya gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay’ı (59) av tüfeğiyle vurarak yaralayan Servet İpek’in (35) serbest bırakılmasına savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ve polis, İpek'in yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Yeşilova beldesinde meydana geldi. Servet İpek, boşanma aşamasında olduğu 10 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti. Servet İpek, otomobiliyle kaçarken, Yeşilay çifti ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen çiftin tedavisi sürüyor.



TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI



Servet İpek, jandarma tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İpek, salı günü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da İpek'in serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazı kabul eden Aksaray 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği, İpek'in serbest bırakılması kararını kaldırarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Jandarma ve polis, İpek'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.