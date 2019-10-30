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Kato Dağı'nda 120 şehit için anıt ve çeşme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar şehit edilen 120 kişi için Kato Dağı eteklerindeki yolda inşa edilen anıt ve çeşme, törenle açıldı.

Kato Dağı'nda 120 şehit için anıt ve çeşme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar şehit edilen 120 kişi için Kato Dağı eteklerindeki yolda inşa edilen anıt ve çeşme, törenle açıldı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:19
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Kato Dağı'nda 120 şehit için anıt ve çeşme

ŞIRNAK - Beytüşşebap'ta terör örgütü PKK mensuplarınca bugüne kadar şehit edilen 120 kişi için Kaymakamlık tarafından çeşme ve anıt yaptırıldı. Kato Dağı eteklerindeki yolda inşa edilen Şehitler Çeşmesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkan Habip Aşan, Garnizon Komutanı Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Amir Vekili Ekrem Saygın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve ilçe sakinleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunan törende, şehitler için dua edildi.

Törende konuşan Kaymakam Pendik, "96 yıl önce nasılsak şimdi de öyleyiz. Bölücü terör örgütünün şehit ettiği 120 şehidimizin isimlerini anıtlaştırdık. Bugün açılışını gerçekleştirdik. 96 yıl önce bunları yenmişsek Kürt'üyle Türk'üyle Laz'ıyla Çerkez'iyle hep birlikte tek millet olarak terör örgütünü yok edeceğiz. PKK en çok Kürtlere zarar vermiştir. Kürt- Türk kardeştir, PKK kalleştir" dedi.

Belediye Başkanı Aşan ise "Beytüşşebap'ı bilmeyenler maalesef bugüne kadar yanlış bildiler. Bugün görsünler ki Beytüşşebap gibi küçük bir yerde bu vatan için bu bayrak için 120 Beytüşşebaplı vatandaşımız şehit oldu. 120 aileden 120 kişi bu vatan için canını seve seve verdiler. Herkes bilsin ki Beytüşşebap bu vatanı seviyor" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 30.10.2019 06:22
Anahtar Kelimeler:
120 şehit Için Anıt Ve çeşmeKato Dağı
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