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Kartepe’de 15 kilometrelik araç kuyruğu

Kartepe Kayak Merkezi yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu

Kartepe’de 15 kilometrelik araç kuyruğu

Kartepe Kayak Merkezi yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu

27 Ocak 2019 Pazar 19:26
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Kartepe’de 15 kilometrelik araç kuyruğu

Kocaeli (DHA) 

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Merkeze giden yolda, yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ da günübirlikçilerin akınına uğradı. Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Sarılan ve Milli Parklar Bölgesi mangalcılarla doldu. Ayrıca poşet ve minder ile kayarak tatilin keyfini çıkaran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. 

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle tatilcilerle dolup taştı. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 15 kilometre kuyruk oluştu. Kayak merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Merkeze otobüslerle gelenler ve araçlarını yoldaki yoğunluk nedeniyle Maşukiye girişine park eden vatandaşlar yaklaşık 2 saat yürüyerek bölgeye ulaştı.

Binlerce aracın çıkış yaptığı Kartepe yolunda ailesiyle birlikte kayak merkezine ulaşmaya çalışan Özkan Karanfil, "Yaklaşık 3,5 saattir yoldayız. Halen tırmanmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan geldik. Kartepe'ye kayak yapmaya çıkıyoruz" dedi.

İzmit'ten geldiklerini belirten Bahattin Gönül ise, "1.5 saattir yoldayız, İstanbul Tuzla'dan geliyoruz. Daha 1 saat yolumuz var, yürüsek daha erken varırdık. Trafik kötü, işimiz zor" ifadelerini kullandı.

ULUDAĞ YOLUNDA 11 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ, günübirlikçilerin akınına uğradı. Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Sarılan ve Milli Parklar Bölgesi mangalcılarla doldu. Ayrıca poşet ve minder ile kayarak tatilin keyfini çıkaran çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. 

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestir tatilinin ikinci pazar gününde günübirlikçilerle doldu. Sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkanlar Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar gişelerinde trafik durma noktasına gelirken bazı sürücülerin kontak kapattığı görüldü. Uludağ zirvede kar kalınlığı yaklaşık 160 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü. 

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN NAYLONLA KAYAK KEYFİ

Pazar gününü karın üzerinde geçirmek isteyen günübirlikçiler, Sarıalan ve Milli Parklar bölgesindeki piknik alanlarını da doldurdu. Piknik alanlarında adım atacak yer kalmazken, mangal dumanlarından dolayı göz gözü görmedi. Mangalcıların yanında bulunan ''Bu bölgede yerde, ateş yakmak yasaktır'' tabelası da dikkat çekti. Çardaklarda oturan mangalcıların soğuktan korunmak için çardağın çevresini streç film ile kapladığı görüldü. Uludağ'ın zirvesindeki tatilciler kayak keyfi yaşarken,  Sarıalan ve piknik alanlarındaki günübirlikçiler ise naylon poşet, minder ve kızaklar ile kaymanın keyfini çıkardı. Naylonlar ile kayarak karın keyfini çıkaran çocuklara, aileleri de eşlik etti. Kızakla kayanlar, selfie yaparak o anları ölümsüzleştirdi. 

Günübirlikçiler, uzun araç kuyrukları oluştuğunu ve zirveye çıkmakta güçlük çektiklerini bu sebepten Sarıalan ve Milli Parklar bölgesinde mangal yakıp, poşetler ve kızaklar ile kaymanın keyfini yaşadıklarını söyledi. Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartepeAraç KuyruğuKocaeli
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