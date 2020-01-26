Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122142
ALTIN
300.140
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530
KARİYERİNİN SON NOKTASINDAKİ PORTAKAL AĞACI
Koyu yeşil,  parlak ve sık...
Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor
Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR...
Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü
Kars UMKE ve 112 ekipleri...
Binanın çatı katı alev alev yandı
Binanın çatı katı alev alev...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü

Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü

26 Ocak 2020 Pazar 10:17
15 Okunma
Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekipleri, Elazığ’daki depremde katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak Kars’a döndü. 

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kars Valiliği'nin koordinesinde 15 UMKE, 15 sağlık görevlisi toplam 30 personel, 3 UMKE, 5 ambulans, 1 hizmet aracı, 2 şişme sahra hastanesi ile birlikte deprem bölgesinde görev aldı.

Dün saat 03.25’ten itibaren kurtarma çalışmalarına katılan Kars ekibi, acil ve afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu Tahsin Ulu ve UMKE sorumlusu Soner Gül öncülüğündeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalıştı.

Depremzedelerin yardımına koşan Kars ekibinin görev süresi 26 Ocak akşamı sona erdi. Elazığ'daki görevini tamamlayan UMKE ekibi bugün saat 01.30'da Kars'a geri döndü.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Tahsin Ulu, afet bölgesinde gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsUMKEDepremElazığKurtarmaArama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız
Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız
Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor
Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
4 yıl önce hazırlanan gerilim haritası
4 yıl önce hazırlanan gerilim haritası
AFAD: Depremde 35 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı
AFAD: Depremde 35 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı
Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu
Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu
Minik Yüsra'nın mucize kurtuluşu
Minik Yüsra'nın mucize kurtuluşu
'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi bozulmuştur
'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi bozulmuştur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans