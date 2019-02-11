Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542
Van'da PKK operasyonu
Son Dakika
Van'da PKK operasyonu
13 maddelik yasa teklifi kabul edildi
Son Dakika
13 maddelik yasa teklifi kabul...
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa...
Berke Saka, 27 yıllık rekoru tarihe gömdü
Berke Saka, 27 yıllık rekoru...

Kars'ta korkunç kaza

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu midibisü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Midibüs içinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Kars'ta korkunç kaza

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu midibisü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Midibüs içinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:37
210 Okunma
Kars'ta korkunç kaza

KARSKaza, bugün sabah saatlerinde Kars- Erzurum Karayolu Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 36 AY 851 plakalı, Kars'tan Erzrum'a giden Kars Cengiz Turizm'e ait yolcu midibüsü, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kontrolden çıkıp, 55 AAC 646 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs içerisinde can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 20 kişi, Kars ve Sarıkamış Devlet hastanelerine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da PKK operasyonu
Van'da PKK operasyonu
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Jandarmadan helikopterle köy ziyaretleri
Jandarmadan helikopterle köy ziyaretleri
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede
Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza
Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma
Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma
Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu
Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu
İşsizlik yüzde 12.3’e yükseldi
İşsizlik yüzde 12.3’e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ