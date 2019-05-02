Karakola taciz ateşi

IĞDIR (DHA)

Türkiye-İran sınır hattındaki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanındaki bölgeye PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Misliyle karşılık verilen taciz ateşi sonrası teröristler İran topraklarına kaçtı. Güvenlik güçlerinin haber vermesi üzerine İran tarafından da teröristlere havanla atış yapıldı.

Olay, 12.30 sıralarında Türkiye-İran sınır hattında meydana geldi. Sınır hattına yaklaşık 500 metre uzaklıktan İran topraklarından bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Keskin nişancı tüfeği ve havan atışı yapan teröristlere anında misliyle karşılık verildi. Mermilerden bir kısmı kirpi aracına isabet etti. Gruba karşılık verilmesi üzerine teröristler İran topraklarına kaçtı. Askeri yetkililer hemen durumu İranlı güvenlik güçlerine bildirdi. İran tarafından da anında kaçan teröristlere havan ile atış yapıldı.