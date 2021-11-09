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Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz

09 Kasım 2021 Salı 13:17
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Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ulaşım ve iletişim alt yapısını inşa eden bakanlık olarak Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz. 2003 yılı öncesinde mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 402 kilometreye çıkardık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 'Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak projeyi tamamladıklarını, vatandaşların güvenle ve konforla ilçe merkezine giriş ve çıkış yapacağını söyledi. Karaismailoğlu, Ankara'nın İzmir ve Ege Bölgesi ile bağlantısının Polatlı geçişinin de yer aldığı D-200 Devlet Yolu üzerinden sağlandığını hatırlatarak, "Özellikle son yıllarda hızla büyüyen Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, Ankara 2 ve 3'üncü Organize Sanayi Bölgeleri'nin faaliyetleri de bölge trafiğinin yoğunluğunu günden güne artırmaktadır. Güzergahın en yoğun olduğu kesimlerin yıllık ortalama günlük trafik değeri 50 bine yaklaşmaktadır ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle Ankara'nın batıya, Ege Bölgesi'nin ise İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'e bağlantısını sağlayan D-200 Doğu-Batı koridorunun kaliteli ve konforlu hizmet vermesi için iyileştirme çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar kapsamında; Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Yolu Kavşağı'ndan Polatlı girişine kadar uzanan 52 kilometrelik kesimi ile 6,5 kilometrelik Polatlı Şehir Geçişini 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak, Polatlı çıkışı-Sivrihisar Kavşağı arası 57,5 kilometrelik kesimi ise 2 gidiş 2 geliş 4 şerit halinde toplam 116 kilometre olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak yeniledik. Çalışmalar kapsamında ayrıca; 52 kilometrelik ilk kesimde Alagöz Kavşağı'na ilave köprü yaptık. 6,5 kilometrelik Polatlı Şehir Geçişinde tek taraflı 5,3 kilometre kutu menfez şeklinde sel önleme drenaj kanalı ve 4 kilometre uzunluğunda 2x1 şeritli yan yol tesis ettik. 44 metre uzunluğunda Kartaltepe Köprülü Kavşağını tamamladık. Her biri 60 metre uzunluğundaki Sakarya, DDY-1 ve DDY-2 sağ köprülerini yıkıp yeniden yaptık. 57,5 kilometrelik ikinci kesimde de 24 kilometre tırmanma şeridi inşa ettik. Proje ile D-200 Doğu-Batı koridorunun kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağladık" dedi.

'BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 28 BİN 402 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Karaismailoğlu, vatana ve millete gece-gündüz, kar-kış demeden hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' için ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için kararlılıkla özveriyle çalıştık. Bugüne kadar bizi hiçbir şey yavaşlatamadı. Bundan sonra da yavaşlatamayacaktır. Çünkü bizler milli bağımsızlığımızı korumak için, geleceğin dünyasına öncülük edecek 'Yeni Türkiye' için milli ekonomi hamlelerini ardı ardına hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden bakanlık olarak Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz. 2003 yılı öncesinde mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri de köprülerle aştık."

Yapılan konuşmaların ardından kavşağın açılışı gerçekleştirildi.

DHA

Son Güncelleme: 09.11.2021 13:22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDünyaUlaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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