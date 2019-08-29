Karadenizli balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

SİNOP - Sinop Limanı'na demir atan balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Balıkçı Burhan Sağlam, av sezonuna günler kala yoğun çalışma içinde olduklarını belirterek; “Şu anda teknelerimiz hazırlık aşamasında. Allah nasip ederse 1 Eylül sabahı denize açılacağız. Komple balıkçılar olarak. Av yasağı 1 Eylül’de bitiyor. Biz de onu bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yapıp denize açılacağız. Şu anda ağların kurşunu ve mantarı var. Bunları birbirine dikiyoruz. O kurşun ve mantar olmadan balık yakalanmıyor. Hazırlayıp, teknelerimizin üzerine istif edip, ondan sonra denize açılacağız. Yeni sezondan umutluyuz. Palamut zayıf ama istavrit görünüyor gibi. Hamsi şu anda belli olmaz. 1,5- 2 ay sonra belli olur“ dedi.