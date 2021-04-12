Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1388
ALTIN
457.477
DOLAR
8.1666
STERLİN
11.2006
EURO
9.7215
66 öğretim üyesi alınacak
66 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
29 araç ihale usulü ile satılıyor
29 araç ihale usulü...
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Yedi yıl süreyle kiraya verilecek
Yedi yıl süreyle kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti ‘Rize muhlaması' tescillendi

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasındaki mısır unu, tereyağı ve kolot peynirinin karışımı ile yapılan, yenildiği sırada uzayan ‘Rize muhlaması' Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescille birlikte kimilerinin ‘mıhlama’ diye adlandırdığı lezzetin adı da ‘muhlama’ olarak tescilllenmiş oldu.

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:00
5 Okunma
Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti ‘Rize muhlaması' tescillendi

RİZE  - Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan muhlama için Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent ve Marka Kurumu'na ‘coğrafi işaret’ tescili için başvurdu. Kurumun yaptığı değerlendirmeler sonucu eşsiz lezzet ‘Rize muhlaması' olarak coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescille birlikte kimilerinin ‘mıhlama’ diye adlandırdığı lezzetin adı ile ilgili yapılan tartışmalar da son buldu. 

MISIR UNU, TEREYAĞI, PEYNİR

Rize muhlaması yöre sakinleri ve yerli-yabancı turistlerin de en sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. Mısır unu, tereyağı ve yörede üretilen kolot peyniri karışımından yapılan lezzet kolayca hazırlanıyor. Bakır tavada eritilen tereyağı ile kavrulan mısır ununa su ilave ediliyor. Karışım kaynadıktan sonra peynir ilave ediliyor. Bir süre daha kısık ateşte pişirilen lezzet üzerine dökülen kızgın tereyağı ile servise hazır hale geliyor. Pratik hazırlanmasının yanında tok tutan ve enerji veren lezzet beğenilerek tüketiliyor.

‘ÇOK MUTLU OLDUK’

Rize muhlamasının yapılışını anlatan Şahsene Türkoğlu, lezzetin yörede hazırlanışında farklılıklar olduğunu söyledi. Lezzetin sadece tereyağı, peynirle yapıldığı gibi mısır unu ya da beyaz un katılarak da yapılabildiğini ifade eden Türkoğlu, “Bakır tavada eritilen bir yemek kaşığı tereyağında mısır ununu pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı sıcak su ekledikten sonra istediğimiz kadar peynir koyarak karıştırıp, sıcak olarak tüketiyoruz. Muhlamamız çok pratik bir lezzet, 5 dakikada harika bir lezzeti tadıyorsunuz. Bu lezzet tabii ki önceden sadece yörede biliniyordu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistleri ikram edilince onların da çok hoşuna gitti. Adını da tadını da biliyorlar artık. Yalnız mıhlama diye isimlendirenler de vardı. Coğrafi tescil ile beraber adı da 'muhlama' olarak tescillenmiş oldu. Rize için hayırlı uğurlu olsun çok mutlu olduk” dedi.

'MUHLAMAMIZ TURİSTLERLE DÜNYAYA AÇILDI'

Firdevs Şahin de “Muhlama şipşak bir lezzet. Bahçede işlerimizi tamamlıyoruz eve gidiyoruz ne yemek yapacağız diye düşünürken 5 dakikada muhlama hazır. Hem besleyici hem doyurucu. Muhlamamız artık turistler sayesinde dünyaya yayıldı. Rize muhlaması olarak tescilini aldık. Sevindik” ifadesini kullandı.

'MIHLAMA DEĞİL MUHLAMA'

Turizmci Yalçın Şahin ise “Muhlamamız coğrafi tescil aldı, bu habere çok sevindik. Yöreye gelenler lezzetimize ‘mıhlama’ diyorlardı. Bu tescil ile beraber adı da 'muhlama' olarak tescillendi. Biz çocukken ninelerimiz, annelerimiz ‘karnımız acıktı’ dediğinizde hemen bir muhlama yapar, önümüze koyarlardı. Şimdi yöreye gelen yabancılara ikram edilince adı da lezzeti de sınırları açtı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rize MuhlamasıTescilKaradeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımız insanımızın neler yapabileceğini göstermiştir
Erdoğan: Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımız insanımızın neler yapabileceğini göstermiştir
Sözcü Kalın'dan flaş açıklama
Sözcü Kalın'dan flaş açıklama
Türkiye ile Ukrayna arasında 20 maddelik ortak bildiri
Türkiye ile Ukrayna arasında 20 maddelik ortak bildiri
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
“Ramazan Hilali” bu yıl Bursa’dan izlenecek
“Ramazan Hilali” bu yıl Bursa’dan izlenecek
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur
Antalya emniyetinin 'Lara Croft'una, mermi sesi müzik gibi
Antalya emniyetinin 'Lara Croft'una, mermi sesi müzik gibi
İzmir'de ramazan öncesi gıda denetimi
İzmir'de ramazan öncesi gıda denetimi
MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı
MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma