Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye...
Göçmenleri balıkçılar kurtardı
Göçmenleri balıkçılar kurtardı
Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü
Bakan Akar, James Jeffrey ile...
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

03 Mart 2020 Salı 10:13
0 Okunma
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesiyle Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak ilk kez gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz yolu projesi, 2'nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Çalışmaları Ordu'dan başlatılan projenin temeli de 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından attırıldı. Çalışmalar, 1933 yılında güzergah tartışmaları nedeniyle durduruldu. Proje 1970'li yıllarda yeniden gündeme getirildi; ancak bu kez Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle çalışmalar tekrar durduruldu. Rafa kaldırılan proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde yapımına başlanan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla yeniden gündeme getirildi. Baraj yapılırken ilk etapta 'Dereyolu' olarak da bilinen Topçam Barajı Ulaşım Yolları Projesi ile proje değiştirilerek devamında Karadeniz-Akdeniz Otoyol Yol Projesi ile sürdürüldü.

145 yıllık rüya olan Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 818 kilometrelik yol; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçip, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de Ordu üzerinden ihracatta önemli rol sağlayacak.

ULAŞIMI KISALTACAK

Projenin en önemli etaplarından olan Ordu'da 121 kilometrelik Ordu- Mesudiye yolu ise 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saate inerken, tünel ve viyadüklerle Ordu- Sivas arası ulaşım 2 saate, Ordu- İskenderun ise 6- 7 saate düşecek. Ordu- Mesudiye arasında 10 kilometrelik kısımda süren çalışmaların yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.

'İHRACATÇILARIMIZ KARADENİZ'E DAHA KOLAY ULAŞACAK'

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin 50 ili ilgilendirdiğini belirterek, projenin bu yıl tamamlanmasıyla büyük avantaj sağlanacağını söyledi. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık olacağını, 5 ili de doğrudan ilgilendiren yolun ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını anlatan Şahin, "Sivas'tan Ordu'ya ulaşım daha kolay olacak. Akdeniz ve İç Anadolu'dan kara yoluyla Ordu'ya ulaşan ürünler sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılmış olacak. Ticarette en önemli şey ulaşım. Bu yol en verimli, en kısa yol olacak. Yolun bu yılın ortalarında biteceğini taahhüt ettiler, bende buna inanıyorum. Bizim için Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra en önemli proje. Hatta havalimanından daha önemli proje. Bu yol bittiğinde Sivaslı Ordu'da denize inecek. İhracatçılarımız Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay ulaşacaklar. Daha önce 12 saat gidilen yol 6 saatte Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak. Çalışmalarda Ordu-Mesudiye arasında 10 kilometrelik bir alan kalmıştı, tünelde çalışma sürüyor. Sivas tarafından çalışma kalmadı, inşallah yıl sonuna tamamlanacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizAkdenizOtoyol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü
Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü
Erdoğan'ndan AB'ye sert sözler: Siz kimi kandırıyorsunuz
Erdoğan'ndan AB'ye sert sözler: Siz kimi kandırıyorsunuz
32 terörist etkisiz hale getirildi
32 terörist etkisiz hale getirildi
Çorum’da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Çorum’da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından TSK'ya destek
Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından TSK'ya destek
Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı
Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı
ABD'den Türkiye'ye ziyaret
ABD'den Türkiye'ye ziyaret

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı