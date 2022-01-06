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Karabağ Savaşı gazileri TBMM'de

06 Ocak 2022 Perşembe 13:09
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Karabağ Savaşı gazileri TBMM'de

ANKARA - Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın 1990'lı yıllarda 3 yılda işgal ettiği toprakları 44 günde kurtardığı 2'nci Karabağ Savaşı'nda gazi olanlar, TBMM'yi ziyaret etti.

Azerbaycan Askeri Dernekler Başkanı Emin Hasanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve beraberindeki 2'nci Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, TBMM'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, TBMM Genel Kurulu ile 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri inceledi.

Başkan Hasanlı, Türkiye'nin Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında durduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' demiştir. Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bu kardeşliğimiz ebedidir, dünya bunu gördü. Azerbaycan, topraklarını düşmandan kurtardı. Ne mutlu bize; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yarattığı Meclis'teyiz. Burası Gazi Meclis'tir. Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız" dedi.

Azerbaycan Askeri Dernekler Başkanı Hasanlı, Türkiye'nin yanlarında bulunmasının kendilerine güç verdiğini vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karabağ SavaşıGazilerTBMM
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