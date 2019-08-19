Kapadokya'da otelde zehirlenen 94 turist, hastanelik oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde otelde konaklayan Çin ve Endonezyalı 94 turist, gece saatlerinde rahatsızlandı. Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayeti bulunan turistler, tur araçları ve sağlık ekipleri tarafından Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Turistlerden 79'u, tedavilerinin ardından sabah saatlerinde taburcu edilirken, 15'inin tedavisi sürüyor.



İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, gıda zehirlenmesi ön tanısı ile kamu ve özel hastanelere 94 turistin başvuruda bulunduğunu söyledi. Ünlübay, "Hastanelere başvuruda bulunan turistlerden yüzde 80'lik bir bölümü tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildi. 15 civarında turistin tedavileri sürüyor. Endişe edilecek bir durum yok, tedavilerin tamamlanmasının ardından diğer turistler de taburcu edilecek. Bu durumun gıda zehirlenmesi olup olmadığı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin otelde çeşitli numuneleri test etmeleri ile belli olacak" diye konuştu.