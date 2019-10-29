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Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandı

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda balonlar Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandı

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda balonlar Türk bayraklarıyla havalandı.

29 Ekim 2019 Salı 11:47
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Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Balonların sepetlerine Türk bayraklarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları da asıldı. Türk bayrakları ile süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulu mekânlar ve yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Balon turuna katılan yerli ve yabancı turistlerin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaBalonlarCumhuriyet BayramıNevşehir
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