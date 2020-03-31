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Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 62 kamu kurum ve kuruluşuna, 6 bin 219 ilave atama yapılacağını duyurdu.

31 Mart 2020 Salı 14:33
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Kamuya 6 bin 219 ilave atama

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendiği belirtildi.

Yeni koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı kaydedilerek, 2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam bin 66 atama izni verildiği de hatırlatıldı.

Açıklamada, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 atama yetkisi verildi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
6 Bin 219 Ilave AtamaKamuAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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