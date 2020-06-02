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Kamuda normalleşme sürecinde alınacak tedbirler!

Bakanlık, kamuda normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri açıkladı

02 Haziran 2020 Salı 10:42
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Kamuda normalleşme sürecinde alınacak tedbirler!

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Mart'ta başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri açıkladı. Toplantı, görüşme ve eğitimlerin de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılması istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm bakanlıklara gönderilen tedbirler arasında; servis araçlarından bina girişine, ofis ortamında maske kullanımından yemekhane düzenine kadar birçok madde yer aldı. Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak önlemler şöyle sıralandı: 

"Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek. Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak. Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri yeniden belirlenecek. İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek. Geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak. Sosyal mesafeyi sağlamaya dönük kurum girişlerinde geçiş işaretlemeleri yapılacak. Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda bilgilendirme panolarına Yeni Tip Koronavirüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak."

'OFİSLER HAVALANDIRILACAK'

Ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar dezenfekte edilecek. Ofisler sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek. Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak. Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidilecek. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak. Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak. Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak. Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kullanılmayacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıKoronavirüs SalgınıNormalleşme SüreciTedbirler
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