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Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:53
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Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi

OSMANİYE - TUNCELİ'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın (32) cenazesi memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa veridi.

Tunceli 1'inci Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın, dün sabah saatlerinde rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Taşkın, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Memleketi Osmaniye'ye gönderilen Taşkın'ın cenazesi, merkeze bağlı Selimiye köyündeki baba evine getirilerek helallik alındı. Cenaze aracındaki Türk bayrağına sarılı tabutu gören eşi Şebnem Taşkın, anne Şefika, baba Mustafa Taşkın ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gökhan Taşkın’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzman çavuşKalp KriziŞehit
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