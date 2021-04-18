Kalkan’da 14 arsa satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/ Kaş Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yine ilanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Kaş Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacak.

Satış ihalesiyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz