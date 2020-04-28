Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu, olaydaki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğini tespit etti. Bıçağın 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal incelemeye alındığı soruşturmada, görgü tanıkları ile Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığı sırada yanlarında bulunan Bekir Duran'ın ifadesine de başvuruldu. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

19 YILA KADAR YARGILANACAK

Soruşturmanın ardından Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILACAKTI

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katılacak olan Kadir Şeker, bugün saban saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker'in ağabeyi Fatih Hidayet Şeker, ''Kardeşim Kadir bugün sabah saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Test yapılacakmış. Cezaevinde pozitif bir kişi ile temasta bulunduğu için şüphe üzerine test yapılmak için hastaneye gönderildi. Kardeşimin can güvenliğinin olduğu bir durumda tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. İyileştiği durumda bile tekrar cezaevine döndüğünde yine aynı kişilerle temasta bulunacak. Şu an test sonucu bekliyoruz' 'dedi.

Şeker'in avukatları ise bugün saat 11.30'daki davanın ertelenmesi gibi durumun olmadığını, davanın görülebileceğini belirtti.